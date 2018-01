Hornets diminuem vantagem dos Sixers Com 12 pontos de George Lynch no último quarto, o New Orleans Hornets derrotou, nesta quarta-feira à noite, o Philadelphia Sixers, na quadra do adversário, por 93 a 91, em jogo válido pelas quartas-de-final da Conferência Leste da NBA. Com este resultado, os Hornets diminuem a vantagem dos Sixers para 3 a 2. O armador Allen Iverson, dos Sixers, foi o cestinha da partida com 30 pontos. O próximo jogo será sexta-feira, em New Orleans. Uma vitória dos Sixers encerra a disputa, enquanto um triunfo dos Hornets leva a decisão para o sétimo e último jogo.