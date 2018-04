Hornets e Timberwolves definem troca de jogadores

De olho na disputa das primeiras colocações da Conferência Oeste, O New Orleans Hornets acertou uma troca com o Minnesota Timberwolves para contar com o ala Darius Songaila e o armador Bobby Brown.

Em troca, o time de Minnesota recebe o armador Antonio Daniels e abre mais espaço em sua folha de pagamento para a contratação de outros jogadores, já que seu principal objetivo, o armador espanhol Ricky Rubio, preferiu acertar com o Barcelona.

Para os Hornets, a troca dá mais força para o jogo de defesa do time, que sofreu modificações nesta pré-temporada com a chegada do pivô Omeka Okafor, oriundo de uma troca com o Charlotte Bobcats. "Darius [Songaila] nos traz a força e experiência necessárias para reforçar nosso garrafão. Contamos muito com ele", disse o gerente geral do time de Nova Orleans, Jeff Bower.