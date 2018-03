Hornets vence Spurs e abre vantagem nas semifinais da NBA

O New Orleans Hornets venceu na noite desta segunda-feira, em casa, o San Antonio Spurs por 102 a 84, e abriu 2 a 0 nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. O destaque do Hornets ficou com o armador Chris Paul, com 30 pontos e 12 assistências, enquanto o ala sérvio Peja Stojakovic contribuiu com outros 25 pontos. Pelo Spurs, o ala Tim Duncan marcou 18 pontos, enquanto o armador reserva Brent Barry converteu outros 14. Com o triunfo, o Hornets conseguiu abrir uma boa vantagem na série melhor de sete das semifinais da Conferência Oeste. As duas equipes voltam à quadra na próxima quinta-feira, no AT&T Center, em San Antonio.