Hornets vencem e continuam no páreo Mesmo sem contar com o principal cestinha, Jamal Mashburn, o Charlotte Hornets conseguiu vencer em casa o New Jersey Nets por 115 a 97 pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, os Hornets, que perderam as duas primeiras partidas, voltam a sonhar com a classificação. A próxima partida da série melhor-de-sete acontece neste domingo em Charlotte. No outro jogo desta noite, o Sacramento Kings bateu o Dallas Mavericks por 125 a 119 e agora lidera a série por 2 a 1. Os dois voltam a se encontrar no sábado em Dallas. Nesta sexta-feira, dois jogos completam a terceira rodada das semifinais da NBA. O Boston recebe o Detroit e o San Antonio pega o L.A. Lakers. Após dois confrontos, as quatro equipes continuam empatadas com uma vitória cada uma.