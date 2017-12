Hornets vencem Knicks por 97 a 91 Com 18 pontos marcados por Baron Davis, o Charlotte Hornets derrotou o New York Knicks por 97 a 91. Davis, que marcou 33 pontos no jogo de estréia dos Hornets na temporada 2001/2002 da NBA, também deu nove assistências e seis rebotes na partida de hoje. Jamal Mashburn e David Wesley marcaram mais 17 pontos cada na vitória do time de Charlotte. Para os Knicks, Latrell Sprewell marcou 19 pontos e Allan Houston outros 15.