Hornets vencem Nuggets de Nenê na NBA Depois de vencer as últimas três partidas que disputou pela temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA), o Denver Nuggets, equipe do brasileiro Nenê, não conseguiu vencer o New Orleans Hornets na noite desta sexta-feira, na New Orleans Arena. Mesmo sem contar com os titulares Baron Davis, David Wesley e Jamaal Mashburn, os Hornets, que vinham de uma série de seis derrotas nos últimos sete jogos, bateram os Nuggets por 97 a 91. Nenê jogou 31 minutos, pegou quatro rebotes, fez sete assistências e marcou seis pontos, mas seu esforço não foi suficiente para levar sua equipe à vitória. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 93 x 98 Orlando Magic Boston Celtics 100 x 89 Washington Wizards Miami Heat 85 x 64 New Jersey Nets Atlanta Hawks 94 x 96 New York Knicks Indiana Pacers 74 x 78 Houston Rockets Minnesota Timberwolves 80 x 79 Detroit Pistons Memphis Grizzlies 109 x 95 Sacramento Kings Chicago Bulls 93 x 106 Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 98 x 86 Toronto Raptors Phoenix Suns 84 x 86 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 93 x 82 Utah Jazz