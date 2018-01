Hortência agora joga pelos negócios São muitos os compromissos. Um lançamento de perfumes com o nome de canções de Vinícius de Moraes, no Rio. Horas mais tarde, a ponte-aérea e uma reunião no escritório, em São Paulo. No dia seguinte, a viagem até Jaguariúna para um rodeio, evento de um cliente. Uma agenda de "mulher de negócios", exatamente como Hortência Marcari, aos 41 anos, quer ser reconhecida. A rainha desistiu do basquete, dentro e fora das quadras. Leia mais no O Estado de S. Paulo