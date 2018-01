Hortência entra para o Hall da Fama A ex-jogadora Hortência foi apresentada nesta sexta-feira oficialmente como integrante do Hall da Fama do Basquete, em Massachusetts (EUA). "É um dia muito especial para mim, que nasci no país do futebol", disse Hortência, que, como jogadora, participou da conquista do Pan-Americano de Havana, em 1991, e do Mundial da Austrália, em 1994.