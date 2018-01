Hortência está otimista com a seleção Hortência teve um compromisso no Rio de Janeiro na véspera e não pôde assistir ao último jogo do Brasil na segunda fase do 14ª Mundial Feminino de Basquete, disputado na China. ?Quanto foi? Que maravilha! Esse eu sabia que ia ser difícil?, comentou a ex-jogadora ao ser informada sobre o placar, de 75 a 74 para a seleção brasileira contra a Austrália, na sexta-feira. Estrela da seleção brasileira que foi campeã no Mundial da Austrália/94 ? o único conquistado pelo Brasil ? , a ?rainha? entende que uma medida é essencial neste pequeno período de concentração que antecede o confronto com a Coréia do Sul, às 2 horas desta segunda-feira (horário de Brasília),: ?Não perder o foco. Todo o time tem de permanecer concentrado, as atletas devem preservar a união e o espírito de equipe?. Leia mais no Jornal da Tarde