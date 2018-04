Houston e Brooklyn vencem e se mantêm vivos nos playoffs da NBA

HOUSTON - O Houston Rockets e o Brooklyn Nets ganharam sobrevida nos playoffs da NBA na noite de segunda-feira, quando conquistaram vitórias sobre Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls, respectivamente, e impediram a classificação antecipada dos oponentes para a segunda rodada da pós-temporada da liga norte-americana de basquete.

A situação mais dramática era do Rockets, que havia perdido as três partidas anteriores e corria o risco de ser "varrido" pela equipe de Oklahoma. Porém, o time de Houston reagiu e diminuiu a vantagem do oponente para 3 a 1 na série ao vencê-lo, em casa, por 105 a 103. Assim, provocou a realização do quinto jogo, marcado para esta quarta. O Thunder vai jogar em casa e avança em caso de vitória.

Chandler Parson somou 27 pontos, 10 rebotes e oito assistências para o Rockets, que voltou a jogar sem o armador Jeremy Lin, contundido. Omar Asik também se destacou pela equipe de Houston, com 17 pontos e 14 rebotes.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 38 pontos e ainda obteve oito rebotes e deu seis assistências pelo Thunder. Substituto de Russel Westbrook, lesionado, Reggie Jackson somou 18 pontos e cinco assistências. Pesou, porém, a atuação apagada dos outros três titulares do Thunder, que fizeram apenas 13 pontos na partida.

Em casa, o Nets diminuiu a vantagem do Bulls na série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste para 3 a 2 ao vencê-lo, em casa, por 110 a 91, na noite de segunda. Assim, a equipe forçou a disputa da sexta partida, que está agendada para a próxima quinta em Chicago. Se vencer, o Bulls avança no mata-mata.

Brook Lopez foi o cestinha da partida com 28 pontos e ainda obteve 10 rebotes para o Nets, que tenta se tornar a primeira equipe desde 2006 a reverter uma desvantagem de 3 a 1 nos playoffs. Já Deron Williams marcou 23 pontos e deu 10 assistências. Nate Robinson fez 20 pontos e deu oito assistências pelo Bulls, enquanto Carlos Boozer somou 10 pontos e 10 rebotes.

Também na noite de segunda, o Atlanta Hawks empatou em 2 a 2 a série com o Indiana Pacers ao derrotá-lo, em casa, por 102 a 91. O equilibrado confronto, válido pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste, prossegue nesta quarta, quando as equipes vão se enfrentar em Indianápolis.

Em casa, o Hawks encaminhou a sua vitória ainda no primeiro tempo ao ir para o intervalo com uma vantagem de 17 pontos - 57 a 40. Pesou também o bom desempenho da equipe nos arremessos de três pontos, com um aproveitamento de 45,8% contra apenas 30,4% do adversário.

Josh Smith foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda obteve 11 rebotes para o time de Atlanta. Eleito o jogador que mais evoluiu na NBA nesta temporada, Paul George somou 21 pontos e 12 rebotes, mas não conseguiu impedir a derrota do Pacers.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com a disputa de dois jogos da primeira rodada da Conferência Oeste. Empatados em 2 a 2, Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies duelam no Staples Center. Já o Denver Nuggets recebe o Golden State Warriors, que está em vantagem de 3 a 1 e avança em caso de vitória.