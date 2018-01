Houston passa pelos Lakers na NBA No duelo de gigantes entre Shaquille O?Neal, astro do Los Angeles Lakers, e Yao Ming, calouro-sensação do Houston Rockets, quem roubou a cena foi o baixinho (para os padrões da NBA) Steve Francis, que marcou 44 pontos e ajudou seu time a vencer os Lakers por 108 a 104. O jogo precisou ir para a prorrogação para ser decidido em favor do time da casa. Francis fez a cesta de três pontos que forçou a prorrogação, e depois marcou seis lances livres, antes de fazer a assistência que encontrou Yao livre para marcar a cesta que decidiu a partida. Com o resultado, Houston continua entre as equipes que estariam classificadas para os playoffs da Conferência Oeste, enquanto que os Lakers, atuais bicampeões da liga, continuam correndo risco de ficar fora da próxima fase, mesmo tendo vencido seus últimos cinco jogos. Confira os demais resultados da rodada: Philadelphia 76ers 95 x 99 Milwaukee Bucks Boston Celtics 98 x 93 Indiana Pacers New Jersey Nets 88 x 77 Toronto Raptors Detroit Pistons 99 x 82 New York Knicks New Orleans Hornets 90 x 83 Chicago Bulls San Antonio Spurs 106 x 93 Atlanta Hawks Denver Nuggets 97 x 80 Cleveland Cavs Phoenix Suns 111 x Dallas Mavericks 106 Seattle SuperSonics 103 x 97 Memphis Grizzlies (na prorrogação) Golden State Warriors 107 x 98 Minnesota Timberwolves