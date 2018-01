Houston vence em casa o Minnesota O Houston Rockets derrotou nesta terça-feira o Minnesota Timberwolves por 94 a 86 e se isolou na quarta posição da Divisão Meio-Oeste, com 18 vitórias em 32 jogos. O cestinha foi Cuttino Mobley, com 19 pontos. Outro destaque da equipe foi o reserva Maurice Taylor, que anotou 18 pontos. Com a derrota, os Timberwolves ficam na quinta posição na mesma Divisão. São 17 vitórias e 16 derrotas. Outros resultados desta terça: Sacramento 101 x 76 Milwaukee Phoenix 88 x 81 Portland L.A. Lakers 119 x 98 Seattle