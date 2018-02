Howard bate Jackson em duelo de Jogadores da Semana na NBA

O pivô Dwight Howard cometeu uma falta técnica nos últimos segundos do tempo regulamentar, mas foi o herói da prorrogação e levou o Orlando Magic a vencer por 123 a 117 o Golden State Warriors, que vinha de seis vitórias consecutivas. Howard foi o jogador mais completo em quadra, justificando os prêmios de Jogador da Semana e do Mês da Conferência Leste. Ele anotou 18 pontos, quatro deles na prorrogação, e ainda 23 rebotes e sete tocos. O ala Rashard Lewis, que fez a cesta de empate no tempo regulamentar (109 a 109), somou 20 pontos para o Magic (16 vitórias e 4 derrotas). O ala Stephen Jackson, Jogador da Semana na Conferência Oeste, foi o cestinha do Warriors com 25 pontos. Resultados desta segunda-feira: Philadelphia 76ers 79 x 88 Atlanta Hawks Toronto Raptors 98 x 79 Charlotte Bobcats Memphis Grizzlies 105 x 106 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 100 x 103 Dallas Mavericks Utah Jazz 110 x 101 Miami Heat Golden State Warriors 117 x 123 Orlando Magic