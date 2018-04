Howard bate seu recorde e Magic vence mais uma na NBA

O pivô Dwight Howard marcou 39 pontos, a melhor atuação da sua carreira, e pegou 16 rebotes, para levar o Orlando Magic a uma vitória por 110 a 94 sobre o Seattle SuperSonics, em partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pela temporada regular da NBA. Veja também: Pistons arrasa Cavaliers após contusão de LeBron James O Magic (14 vitórias e 3 derrotas), com quatro trinfos consecutivas, tem a segunda melhor campanha na competição, atrás apenas do Boston Celtics (11 vitórias e 2 derrotas). O SuperSonics (2 vitórias e 14 derrotas) perdeu sua sexta partida seguida. O início de temporada iguala o pior da história da franquia, em 1967/1968. O cestinha do time foi o ala-armador Kevin Durant, com 22 pontos.