Howard e Iverson são destaques da semana na NBA

O pivô Dwight Howard, que voltou a se destacar como principal estrela do Orlando Magic, e o armador Allen Iverson, que liderou o Denver Nuggets em mais uma boa seqüência de jogos, foram os principais destaques da última semana de jogos da NBA. Howard foi escolhido Jogador da Semana da Conferência Leste, enquanto Iverson alcançou o prêmio na Conferência Oeste. O pivô do Magic voltou a ser fundamental para que sua equipe terminasse a semana com a marca de quatro vitórias em quatro jogos, após ter acabado no último domingo com a invencibilidade do Boston Celtics, por 104 a 102. Howard alcançou média de 23,3 pontos e 13,3 rebotes, e fez história ao chegar aos 3 mil rebotes, e se sagrar o jogador mais jovem da história da NBA a alcançar a marca, com apenas 21 anos e 343 dias. Iverson, por sua vez, também foi fundamental para que o Nuggets chegasse à marca de três vitórias em três jogos na semana passada, e foi o maior pontuador da Conferência Oeste, com média de 26,7 pontos por partida. O armador do Nuggets teve sua melhor atuação individual em 12 de novembro, contra o Cleveland Cavaliers, partida na qual marcou 37 pontos, fez oito assistências, pegou três rebotes e roubou duas bolas.