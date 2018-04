Howard lidera Orlando em vitória sobre Atlanta

Com 31 pontos e 19 rebotes de Dwight Howard, o Orlando Magic derrotou o Atlanta Hawks por 104 a 86 na noite de sábado. O triunfo colocou a equipe na liderança da Divisão Sudeste da NBA. Nos três confrontos entre as equipes nesta temporada, o Orlando venceu todos.

Rashard Lewis, com 17 pontos, Ryan Anderson, com 16, e J.J. Redick, com oito pontos e sete assistências, também contribuíram para o triunfo do Orlando. Joe Johnson e Jamal Crawford, ambos com 19 pontos, foram os destaques do Atlanta, que converteu apenas 39,5% dos arremessos tentados.

O Portland Trail Blazers derrotou o Dallas Mavericks por 114 a 112 com atuação brilhante de André Miller, encerrando uma série de três derrotas. Miller fez 52 pontos, sendo 25 no quarto final e na prorrogação.

Além disso, uma cesta de Juwan Howard quando faltavam 44,8 segundos para o encerramento da partida foi decisiva para o triunfo. Dirk Nowitzki foi o principal jogador do Dallas, com 28 pontos, mas errou dois arremessos no final da prorrogação.

Também na prorrogação, o New Orleans Hornets derrotou o Memphis Grizzlies por 109 a 102, fora de casa. O triunfo encerrou uma série de 11 vitórias seguidas do Memphis como mandante. Emeka Okafor, com 21 pontos, e Darren Collison, com 18 assistências e 17 rebotes, foram decisivos para a vitória.

Resultados de sábado:

Orlando Magic 104 x 86 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 112 x 114 Portland Trail Blazers

Washington Wizards 106 x 94 New York Knicks

Memphis Grizzlies 102 x 109 New Orleans Hornets

Milwaukee Bucks 95 x 84 Miami Heat

Sacramento Kings 96 x 103 Charlotte Bobcats

Jogos de domingo:

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Detroit Pistons x Orlando Magic

New Jersey Nets x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors