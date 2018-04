Howard mantém o Magic invicto em jogos fora de casa

O pivô Dwight Howard comemorou o seu prêmio de Jogador da Semana na Conferência Leste com outra brilhante atuação individual, levando o Orlando Magic a vencer por 95 a 88 o New Orleans Hornets, num duelo de líderes de divisão. Howard se destacou no ataque e na defesa, somando 24 pontos e 15 rebotes. O Magic (10-2) conseguiu a quinta vitória consecutiva e a étimo fora de casa. O time está invicto em seus jogos como visitante. O ala sérvio Peja Stojakovic, com 21 pontos liderou o ataque do Hornets (9-3). O time vinha de uma seqüência de cinco vitórias, mas jogou sem o armador titular Chris Paul, que se recupera de uma torção do tornozelo direito. Jogos desta segunda-feira: Charlotte Bobcats 101 x 92 Portland Trail Blazers New Orleans Hornets 88 x 95 Orlando Magic Memphis Grizzlies 125 x 108 Seattle Supersonics Utah Jazz 102 x 75 New Jersey Nets