Huertas acerta com time do pivô Tiago Splitter na Espanha

O armador brasileiro Marcelinho Huertas acertou nesta sexta-feira sua transferência para o Caja Laboral (ex-Tau Ceramica), da Espanha, time em que joga o pivô brasileiro Tiago Splitter. O jogador, que está com a seleção brasileira masculina de basquete em Porto Rico para a disputa da Copa América, assinará contrato para as próximas três temporadas com a equipe espanhola.

Com passagens por Paulistano e Pinheiros, o armador foi para a Europa para jogar pelo DKV Joventut quando tinha apenas 21 anos. Após três anos no time da cidade espanhola de Badalona, Marcelinho Huertas foi jogar pelo Bilbao Basket, onde foi eleito para a seleção do Campeonato Espanhol da temporada 2007/2008. No ano seguinte, ele atuou pelo Fortitudo Bologna, da Itália, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Italiano.

Titular absoluto da seleção comandada pelo técnico Moncho Monsalve, Marcelinho Huertas, de 26 anos, inicia a disputa da Copa América na próxima quarta-feira, em San Juan, Porto Rico. O torneio garante vaga para o Mundial de 2010, na Turquia, aos quatro melhores colocados.