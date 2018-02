Impasse no basquete atrapalha seleção O impasse envolvendo Flamengo e Universo/Ajax nas semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete vai atrapalhar a preparação da seleção brasileira que disputará o Sul-Americano, entre 13 e 18 de julho, em Campos. O Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) julgará quarta-feira o recurso do Flamengo, que pede que o quarto jogo da série melhor-de-cinco, da semifinal, seja anulado e disputado novamente ? dando aos cariocas a vantagem por 2 a 1. Com o atraso nas finais, o técnico da equipe brasileira não poderá contar com os jogadores no dia 27, data prevista para a apresentação dos atletas. ?A preparação da seleção deve ser prejudicada em uma semana. Creio que o recurso vai ser julgado quarta-feira, e a tendência jurídica, pelo que conheço, é que o Superior não vai contestar o que o Tribunal decidiu unanimamente (quando o Flamengo entrou na justiça pela primeira vez, o pedido foi negado e a série dada como empatada em 2 a 2. O time carioca recorreu quinta-feira passada). Se isso acontecer, o quinto jogo deve ser sexta-feira, e as finais começariam domingo ou segunda, com o Nacional terminando dia 4?, analisa Lula, técnico da seleção. Apesar da dor-de-cabeça, Lula ameniza: ?Minha função não é reclamar dessas dificuldades, é trabalhar para que o impacto causado por isso seja menor dentro do grupo. Tenho de administrar cada uma das circunstâncias.? O técnico convocou 20 jogadores, mas seis deles não poderão servir à seleção: Alex, Nenê e Leandrinho têm compromissos com seus times na NBA; Guilherme Giovanoni e Jefferson Sobral participarão de ?campings? (treinos) da NBA; e Anderson Varejão vai para o Draft da liga norte-americana. Do Universo, Lula convocou Manteiguinha e André Bambu, e do Unit/Uberlândia, que já tem vaga na final, foram chamados Vanderson, Valtinho e Estevão. ?Desses 14, vou levar 12 para o Sul-Americano?, assinala o técnico. A competição classifica os quatro primeiros para a Copa América, que garante cinco equipes no Mundial do Japão, em 2006. Depois do Sul-Americano, os brasileiros disputam torneios na Argentina, Grécia, Espanha e Itália. O time de Goiânia segue treinando normalmente. ?Como profissional do esporte não posso ficar me lamentando se vou trabalhar mais ou menos. Estou tentando passar apenas as coisas positivas para a equipe?, garante Alberto Bial, treinador do Universo/Ajax.