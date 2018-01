Indefinição atrapalha time de Jundiaí Depois de toda a indefinição sobre o futuro com a falta de patrocínio, a equipe de basquete feminino de Jundiaí ainda não venceu no Campeonato Nacional, mesmo já conseguindo a ?ajuda? financeira do técnico Wanderley Luxemburgo, do Corinthians. Até agora, foram duas derrotas - a última na segunda-feira, 89 a 67 para Guaru. "Nosso prejuízo foi grande. Além das jogadoras, com a indefinição sobre o patrocinador, também perdemos tempo na preparação do grupo", afirmou o técnico Antônio Carlos Barbosa. O time ficou sem o patrocínio da Quaker, após o Paulista, e sem saber se disputaria o Nacional. Com isso, perdeu jogadoras importantes, como a armadora Adrianinha e a lateral Adriana Santos "Agora, teremos de correr contra o tempo." O treinador espera a contratação de duas estrangeiras, uma armadora e uma lateral, além da ala Sandra, que veio de Araçatuba. Mais três partidas foram disputadas na rodada de segunda-feira do Nacional Feminino: Santo André 88 x 83 Paraná Basquete, Vasco 85 x 59 Brasil Juvenil e Univille/Abaj/Joinville 52 x 98 Unimed/Ourinhos.