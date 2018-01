Indiana bate Celtics na NBA O Boston Celtics não anda mesmo numa fase boa. Depois de sofrer, na noite desta sexta-feira, a maior derrota de toda sua história (perdeu para o Detroit Pistons por acachapantes 118 a 66), o time foi derrotado outra vez, desta feita para o Indiana Pacers, pelo placar de 109 a 100. O destaque da partida foi Jermaine O?Neal, dos Pacers, que marcou 33 pontos e conseguiu 11 rebotes. Mesmo com a derrota, os Celtics seguem na vice-liderança da Divisão Atlântica, enquanto que os Pacers são os primeiros da Divisão Central, ambos da Conferência Oeste. Confira os demais resultados da rodada: Washington Wizards 109 x 104 New Orleans Hornets Detroit Pistons 106 x 84 New Jersey Nets Miami Heat 65 x 67 San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 107 x 100 New York Knicks Dallas Mavericks 122 x 100 Denver Nuggets Phoenix Suns 116 x 107 Golden State Warriors Seattle SuperSonics 90 x 77 Chicago Bulls Los Angeles Lakers 99 x 87 Utah Jazz