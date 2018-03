Indiana derrota Boston e fecha série Com uma bela atuação de Stephen Jackson e de Fred Jones, o Indiana Pacers derrotou o Boston Celtics por 97 a 70, na noite deste sábado, na casa dos adversários. A vitória valeu para os Pacers o título da série melhor-de-sete-partidas (fechada em 4 a 3) e a passagem para a fase seguinte dos playoffs da temporada 2004/05 da NBA, quando o time enfrentará o Detroit Pistons. E valeu também uma extensão extra de pelo menos quatro partidas para a carreira do astro do time, Regie Miller, que prometeu aposentar-se ao final desta temporada. Para euforia de seus fãs e torcedores do Indiana, Miller vai ter que esperar mais um pouco antes da aposentadoria.