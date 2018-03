Indiana derrota Detroit na NBA Com mais uma bela atuação de seu astro Regie Miller, o Indiana Pacers conseguiu assegurar uma importante vitória pela fase semi-final da Conferência Leste dos playoffs da temporada 2004/05 da NBA, na noite desta sexta-feira. As vítimas foram os atuais campeões da liga, o Detroit Pistons, que saíram derrotados por 79 a 74. Com o resultado, os Pacers agora lideram a série melhor-de-sete partidas por 2 a 1.