Indiana e L.A. Clippers vencem na NBA O Indiana Pacers superou o grande número de desfalques de sua equipe por suspensão e lesões e comemorou o Dia de Ação de Graças com um triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 106 a 102, nesta madrugada de sexta-feira. O destaque da equipe foi Austin Croshere, com 25 pontos marcados e 11 rebotes. Pelo lado do Minnesota, Kevin Garnett anotou 23 pontos e 9 rebotes. Marko Jaric fez 23 pontos, 4 rebotes e 6 assistências e liderou o Los Angeles Clippers na vitória contra o New Jersey Nets por 101 a 88.