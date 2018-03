Indiana Pacers abre playoffs com vitória Dono da melhor campanha na fase de classificação da temporada 2003/2004 da NBA, o Indiana Pacers teve o privilégio de abrir os playoffs do campeonato. E não decepcionou. Diante de sua torcida, em Indianápolis, derrotou o Boston Celtics por 104 a 88 no primeiro jogo da série melhor-de-sete. Os destaques do Pacers, assim como aconteceu durante toda a temporada regular, foram Jermaine O?Neal e Ron Artest. Cada um marcou 24 pontos e ainda foram decisivos nos rebotes: O?Neal pegou 11 e Artest, 6. No lado do Boston, o melhor em quadra foi Paul Pierce, que fez 20 pontos e conseguiu 10 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Indianápolis.