Indiana vence Boston e faz 3 a 2 Jermaine O´Neal, com 19 pontos e 10 rebotes, foi o destaque na vitória do Indiana Pacers, sobre o Boston Celtics, na noite de ontem em Boston, por 90 a 85. Indiana está com a vantagem de 3 a 2 na melhor de sete partidas dos playoffs da Conferência Leste da NBA. A próxima partida da série será disputada quinta-feira, em Indiana.