Indiana vence no último segundo Um arremesso feliz de Jermaine O´Neal no último segundo de jogo selou a vitória de sua equipe, o Indiana Pacers, frente ao Detroit Pistons por 88 a 86, na madrugada deste domingo, no Conseco Fieldhouse, em Indianápolis. Mas a comemoração teve que esperar cerca de quinze minutos até a vitória ser oficializada, pois os juízes quiseram conferir a jogada no videotape para confirmar sua validade, depois de muito debate. A dúvida era se O?Neal tinha arremessado a bola antes do final do tempo de jogo. Os Pistons perdiam por nove pontos de diferença quando faltavam 2:47 para o término da partida. Com três boas bolas de três, o time de Detroit conseguiu o empate, mas a cesta de O?Neal pôs a pá de cal em suas esperanças. As duas equipes, que estão nas duas primeiras posições da Divisão Central da Conferência Leste, enfrentam-se outra vez na próxima segunda-feira. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 80 x 88 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 92 x 95 New York Knicks Miami Heat 102 x 101 Chicago Bulls (na prorrogação) Milwaukee Bucks 95 x 97 Boston Celtics Utah Jazz 95 x 78 Cleveland Cavs Portland TrailBlazers 98 x 104 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 112 x 107 Sacramento Kings