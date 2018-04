Ingressos para o Jogo 2 entre Bauru e Flamengo estão esgotados

Depois que foram colocados à venda na terça-feira, já estão esgotados todos os 5,5 mil ingressos para o jogo entre o Bauru e o Flamengo neste sábado, 30, em Marília, no interior de São Paulo. A partida, que pode definir o campeão brasileiro de basquete, será realizada no Ginásio Neusa Galetti.

O ingresso para a arquibancada custou R$ 20 e quem comprou meia entrada pagou R$ 10. O torcedor que comprou a cadeira de quadra desembolsou R$ 100. A meia entrada nesse setor foi vendida a R$ 50.

O ginásio pode receber até 7,1 mil torcedores, mas por segurança foram colocados à venda 5,5 mil ingressos.

É o segundo jogo da série melhor de três partidas da decisão no basquete. Se o Bauru vencer haverá a terceira partida em 6 de junho no mesmo ginásio. Como venceu no Rio de Janeiro, o Flamengo será campeão brasileiro se vencer em Marília.