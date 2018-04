Irã arrasa China e conquista a Copa da Ásia de basquete

Irã surpreendeu mais uma vez e derrotou a China por 70 a 52, no domingo, para manter o título da Copa da Ásia de basquete, que foi disputada em Tianjin, na China. O destaque foi o pivô Hamed Ehadadi, do Memphis Grizzlies, com 19 pontos.

Apesar da derrota, a China, juntamente com o Irã e a Jordânia, que ficou em terceiro lugar, garantiu vaga do Mundial de 2010, que será disputado na Turquia.

"Nós sabíamos que a pressão era muito grande sobre a China", disse o técnico do Irã, Veselin Matic. "Mas nós já éramos os campeões e jogávamos para manter o título, e a copa voltará para o Irã".

Campeão em 2007, no Japão, o Irã venceu todos os jogos que disputou no torneio, sendo todos por mais de dois dígitos de diferença. Mesmo a China, até então a favorita, foi presa fácil na final, ainda mais por não contar com o pivô Yao Ming, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, que provavelmente o deixará de fora da temporada 2009/10 da NBA.