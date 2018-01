Iugoslávia conquista o título mundial Em uma partida que deve ficar para a história do basquete, a Iugoslávia conquistou seu quinto título mundial, o segundo seguido, derrotando a Argentina na prorrogação, por 84 a 77, após empate por 75 a 75 no tempo normal. O jogo deste domingo, em Indianápolis (EUA), foi marcado pela emoção e o equilíbrio. Além de ter sido campeã, a seleção iugoslava garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. A vitória da Iugoslávia foi definida nos inúmeros erros que a equipe argentina cometeu em arremessos de três pontos no tempo extra e na apresentação de gala da dupla Dejan Bodiroga e Predrag Stojakovic, com 27 e 26 pontos, respectivamente. O cestinha foi o argentino Fabrício Oberto, com 28. O jogo foi muito disputado desde seu início, com ligeira vantagem para a Argentina, que praticamente não contou com seu principal astro, Manu Ginobili, que havia sofrido uma torção no tornozelo durante a partida semifinal contra a Alemanha. O jogador ainda tentou colaborar com sua equipe na base da famosa garra dos atletas de seu país, mas, mancando em quadra, não foi capaz de marcar sequer um ponto. Mas o time argentino provou ser capaz de absorver a ausência do astro. Fabrício Oberto conseguiu substituir seu compatriota à altura, absoluto nos arremessos de dois pontos. A Iugoslávia, no entanto, não perdia o adversário de vista, especialmente Bodiroga e Predrag Stojakovic, cestinhas da equipe, e conseguiu passar à frente no final do segundo quarto, por placar apertado de 41 a 39. A segunda metade do jogo não foi menos disputada e nenhuma das equipes conseguiu estabelecer uma vantagem que permitisse a administração do placar. O equilíbrio prevaleceu até o fim do jogo. Faltando 20 segundos para o fim do tempo regulamentar, a Argentina vencia por 75 a 73. Com a posse de bola, o time iugoslavo acionou Bodiroga que garantiu o empate por 75 a 75, mas não sem sofrimento, pois antes Divac errou dois lances livres e o argentino Sconotini, um arremesso no garrafão. Na prorrogação, Stojakovic acabou acertando arremessos preciosos para sua equipe, que abriu uma boa diferença no placar. Os argentinos tentaram descontar com arremessos de três pontos e desperdiçaram pelo menos quatro boas oportunidades que poderiam ter mudado o rumo da partida. No fim, o time iugoslavo comemorou a vitória tão esperada pelos jogadores da equipe, que sofreu duas derrotas durante o Mundial, para Espanha e Porto Rico. MVP - O alemão Dirk Nowitzki foi eleito o melhor jogador da competição. Ele foi o jogador que teve o maior aproveitamento como cestinha ao longo do campeonato, 33 pontos por jogo, e um dos responsáveis pela campanha do seu país, que acabou na terceira colocação do Mundial, vencendo a Nova Zelândia, a revelação do campeonato, na disputa do terceiro lugar, por 117 a 95.