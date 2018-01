Iugoslavos festejam vitória sobre EUA As ruas do centro de Belgrado foram tomadas por uma multidão calculada em 20 mil pessoas nas comemorações pela histórica vitória da seleção da Iugoslávia sobre os Estados Unidos nas quartas-de-final do Campeonato Mundial de Basquete, que está sendo realizado em Indianápolis. A Praça da República, na região central da cidade foi invadida por torcedores que comemoraram a vitória até de madrugada, com buzinaço, rojões, fogos de artifício e muita bebida. A Iugoslávia venceu os EUA por 81 a 78 e se classificou para as semifinais do Mundial. Os americanos - que sofreram a segunda derrota consecutiva - ficaram de fora das semifinais. Na véspera, a seleção norte-americana caiu diante da Argentina, naquela que foi a primeira derrota do time desde que passou a contar com jogadores da NBA. Até então, foram 58 vitórias consecutivas.