Iverson: apresentação à polícia na 3ª Allen Iverson decidiu marcar sua apresentação à polícia de Filadélfia na terça-feira sob uma alegação simplória: será quando seu advogado terá voltado ao trabalho, das férias. O jogador do Philadelphia 76?ers, da NBA, que terá de responder a acusações de agressão e ameaças com arma de fogo, parece não estar levando a sério a possibilidade de pegar mais de meio século de cadeia. A história da terça-feira foi contada à tevê, em Miami, na quinta. Horas mais tarde, em Filadélfia, a procuradora Lynne Abraham enumerava as acusações a Iverson, mas avisava: "Como procuradora, tenho limites no que posso falar." Ainda assim, admitiu que também haverá apresentação de acusações contra seu tio Gregory Iverson. Iverson invadiu o apartamento de Chestnut Street na madrugada do dia 3, atrás da mulher Tawanna e seu primo Shawn Bowman. Estaria em companhia do tio, na ameaça a Charles Jones, de 17 anos, companheiro de quarto de Bowman - que depois declarou que Allen Iverson portava arma de fogo.