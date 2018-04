Iverson comanda a vitória dos Sixers O jogador Allen Iverson marcou 58 pontos na vitória do Philadelphia Sixers contra o Houston Rockets por 112 a 106. A partida foi decidida na prorrogação. Agora, Iverson assume a ponta como o maior pontuador em uma única partida, na atual temporada da NBA. O recorde dos Sixers pertence ao lendário Wilt Chamberlain, que marcou 62 pontos, em 1961. Mesmo com a boa vitória em casa, o Philadelphia continua com uma campanha irregular, são 17 vitórias e 20 derrotas, na Divisão do Atlântico, atrás do New Jersey, Boston, Washington e Orlando. Pelos Rockets, o cestinha foi Cuttino Moley, com 25 pontos. Outros resultados desta noite: San Antonio 96 x 91 Washington Milwaukee 106 x 102 Indiana Dallas 116 x 107 Atlanta Toronto 92 x 90 Detroit Minnesota 97 x 83 Los Angeles Clippers Charlotte 94 x 86 Chicago Sacramento 109 x 102 Cleveland