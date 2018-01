Iverson comanda vitória dos Sixers Allen Iverson dominou mais uma vez o ataque do Philadelphia Sixers na vitória decidida na prorrogação sobre o Orlando Magic por 118 a 113, nesta segunda-feira, em Orlando (EUA). Iverson anotou 42 pontos. Foi a sexta vitória consecutiva dos Sixers, que mantêm assim a terceira posição da Conferência Leste, com 44 vitórias e 29 derrotas. Para o Orlando, a derrota não pode ser acolhida com tranqüilidade. O Magic está em sétimo na Conferência Leste, com 39 vitórias e 35 derrotas. O Milwaukee Buck, que venceu hoje o Miami Heat por 91 a 86, é o oitavo, com 36 vitórias e 39 derrotas. O Washington Wizards corre por fora, com 34 vitórias em 73 partidas. Tracy McGrady foi o cestinha do Magic, com 39 pontos. Dois jogos fecharam a noite da NBA. O Los Angeles Lakers venceu em casa o Memphis Grizzlies por 110 a 94 e o New Jersey, também em casa, derrotou fácil o Houston Rokets por 110 a 86.