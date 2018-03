Iverson dá show e Philadelphia ganha Enquanto o grandalhão Shaquille O?Neal quebra recordes nas semifinais da Conferência Oeste da NBA, o baixinho Allen Iverson não deixa por menos no lado Leste. Nesta quarta-feira, no segundo jogo da série melhor-de-sete contra o Toronto Raptors, o cestinha do Philadelphia 76?ers marcou 54 pontos, sendo 19 só no último quarto, e garantiu a vitória de sua equipe por 97 a 92, empatando em 1 a 1 o confronto com o time canadense. A estrela do Toronto Raptors, Vince Carter, até que fez uma grande partida, com seus 28 pontos, mas não conseguiu ofuscar o brilho de Iverson. Cestinha da temporada regular da NBA, o ala-armador do Philadelphia entrou para a história da liga com sua incrível pontuação neste jogo. Os seus 54 pontos são a 10ª maior marca da história dos playoffs. Com a série empatada em 1 a 1, Sixers e Raptors irão jogar agora duas partidas em Toronto, no Canadá, nos dias 11 e 13.