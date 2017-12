Iverson dá show e Sixers vencem No único jogo da rodada de segunda-feira da NBA, mais um show de Allen Iverson. O cestinha do Philadelphia, que perdeu as primeiras partidas da temporada por contusão, já voltou à sua melhor forma. Contra o Boston Celtics, marcou 37 pontos e liderou os Sixers na vitória por 99 a 83. Pelo Boston, que faz excelente campanha nesta temporada, o melhor em quadra foi Paul Pierce, com 24 pontos. Mas foi pouco para impedir Iverson e seus companheiros. Afinal, o pivô Dikembe Mutombo também contribuiu com 17 pontos e 14 rebotes para os Sixers, além dos 17 pontos e 6 assistências de Aaron McKie.