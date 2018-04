Iverson dá show e vence duelo com James na NBA

O armador Allen Iverson demonstrou mais uma vez sua condição de astro e provou que seu jogo cresce quanto tem pela frente outro medalhão da NBA, como o ala LeBron James, e liderou o Denver Nuggets na vitória por 122 a 100 sobre o Cleveland Cavaliers. Veja também: Chris Paul anota a cesta da vitória do Hornets Jazz derrota Sacramento Kings por 117 a 93 pela NBA Iverson foi uma máquina de fazer cestas. Ele somou 37 pontos, oito assistências, três rebotes e duas roubadas de bola. O armador já tinha tomado o controle do jogo no primeiro tempo, quando marcou 18 pontos para levar o Nuggets a uma parcial de 58-43. James, que na noite anterior tinha enfrentado o Los Angeles Clippers, no Staples Center, ficou em 19 pontos para o Cavaliers (4-4).