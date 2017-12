Iverson dá vida nova ao Philadelphia O Philadelphia 76?ers, vice-campeão no campeonato passado, começou a temporada da NBA perdendo os cinco primeiros jogos. Mas também, estava sem Allen Iverson, contundido. Só foi o ?baixinho? retornar às quadras para a equipe da Filadélfia voltar a vencer e não ser derrotada mais. Contra o Charlotte Hornets, os Sixers fizeram 100 a 86 e conseguiram a terceira vitória seguida. Iverson, é claro, foi o cestinha com 33 pontos. O destaque negativo da rodada da NBA foi mais uma vez o Washington. Mesmo com os 31 pontos de Michael Jordan, os Wizards perderam novamente: 107 a 98 para o Milwaukee Bucks. A equipe da capital norte-americana já foi derrotada 6 vezes e ganhou apenas 2 na atual temporada, mesmo contando com o reforço do maior jogador de basquete de todos os tempos. Quem também manteve a sina de derrotas foi o Chicago, justamente o ex-time de Jordan. Com os 106 a 102 para o Los Angeles Clippers, os Bulls perderam a 7ª partida na atual temporada da liga norte-americana de basquete. Mais cinco jogos foram disputados na madrugada desta quinta-feira: Boston Celtics 101 x 93 Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers 94 x 107 Dallas Mavericks, Atlanta Hawks 111 x 79 Utah Jazz, Phoenix Suns 92 x 93 Orlando Magic e Golden State Warriors 82 x 89 Toronto Raptors.