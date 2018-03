Iverson depõe amanhã no Tribunal A carreira de Allen Iverson está em jogo amanhã. Não é nenhum compromisso do astro do Philadelphia 76?ers com o basquete, mas com a Justiça. O cestinha, um dos melhores da NBA, terá de depor nesta segunda-feira no Tribunal de Filadélfia, informou o juiz James DeLeon. Ele é acusado de invasão de domicílio, agressão e ameaça com arma de fogo. De acordo com o que disserem Iverson e testemunhas - o jogador invadiu a casa de um primo atrás da mulher -, o tribunal determinará se abre processo contra o jogador, que se declarou inocente mas pode ser sentenciado a mais de 70 anos de reclusão. A Justiça determinou à polícia e advogados que não facilitem informações à imprensa, para evitar aglomerações diante do tribunal.