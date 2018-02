Iverson e Anthony arrasam em 1.º jogo juntos pelo Nuggets Na estréia da dupla Allen Iverson e Carmelo Anthony atuando juntos, o Denver Nuggets não decepcionou e deu um show. A equipe das duas estrelas da NBA arrasaram o Memphis Grizzlies por 115 a 98. O ala Anthony - que cumpriu 15 jogos de suspensão por uma briga em jogo contra o Knicks - jogou 33 minutos e fez 28 pontos, deu seis assistências e pegou cinco rebotes. Já o armador Iverson contribuiu com 23 pontos, sete assistências e quatro rebotes. Como se previa, a dupla - que garantiu a quarta vitória seguida do Nuggets - promete infernizar seus adversários. Pelo Grizzlies o destaque foi da estrela do time, o ala-pivô espanhol Pau Gasol, que conseguiu seu sexto doble-doble (dois fundamentos com mais de dois dígitos) da temporada regular, com 23 pontos e 17 rebotes. Bryant marca 42 pontos em aniversário dos 81 Mais uma vez o ala-armador Kobe Bryant, com 42 pontos, foi fundamental para o Los Angeles Lakers, que venceu por 108 a 105 o Golden State Warriors. Bryant ajudou sua equipe a acabar com uma seqüência de duas derrotas seguidas. Ele comemorou assim o primeiro aniversário do jogo em que marcou 81 pontos. Em 22 de janeiro de 2006, o astro estabeleceu a segunda maior pontuação individual da NBA, na vitória por 122 a 104 sobre o Toronto Raptors. O lendário Wilt Chamberlain, com 100 pontos, tem a melhor marca de todos os tempos. O ala Al Harrington, que jogou pela segunda desde que saiu do Indiana Pacers, marcou 30 pontos e foi o cestinha do Warriors (19-23), que com essa derrota já soma três consecutivas. Outros resultados da rodada da NBA: Cleveland Cavaliers 79 x 90 Orlando Magic Indiana Pacers 98 x 91 Chicago Bulls Toronto Raptors 105 x 84 Charlotte Bobcats Boston Celtics 89 x 93 San Antonio Spurs Miami Heat 101 x 83 New York Knicks Utah Jazz 106 x 91 Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 88 x 87 New Jersey Nets