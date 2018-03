Iverson é eleito o melhor da NBA Não teve surpresas. A NBA divulgou nesta terça-feira o melhor jogador da temporada e o eleito foi Allen Iverson, do Philadelphia 76?ers. Com apenas 1m83 de altura, ele entra para história da liga norte-americana de basquete profissional como o atleta mais baixo a ganhar o título de MVP (Most Valuable Player, ou jogador mais valioso). Dos 124 jornalistas dos Estados Unidos e Canadá que participaram da eleição, Iverson recebeu 93 votos, totalizando 1.121 pontos. O segundo colocado foi o pivô Tim Duncan, do San Antonio Spurs, com 706 pontos. Em terceiro ficou outro pivô, Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, que somou 578 pontos. Chris Webber, do Sacramento Kings, foi o quarto (521 pontos) e Kevin Garnett, do Minnesota Timberwolves, terminou em quinto (151 pontos). Com médias de 31,1 pontos e 2,51 roubos de bola por jogo na temporada regular, quando foi líder nestas duas estatísticas, Iverson conduziu o Sixers à melhor campanha da Conferência Leste. Agora, durante os playoffs, já bateu seu recorde pessoal e conseguiu a 10ª maior pontuação da história da NBA ao marcar 54 pontos contra o Toronto. Por isso tudo, ele é a grande esperança da equipe da Filadélfia na luta pelo título da liga. O time joga a 5ª partida da série melhor-de-sete contra os canadenses do Raptors nesta quarta-feira. Aos 25 anos, Iverson está na sua 5ª temporada como profissional (foi o primeiro universitário escolhido no draft de 1996), sempre pelo Philadelphia. Neste ano, o cestinha do Sixers também foi eleito o MVP do All Star Game, o Jogo das Estrelas da Liga. Agora, falta só o título de campeão da NBA na meteórica carreira desse ?baixinho?.