Iverson e O´Neal estarão no Dream Team Segundo informações do jornal ?USA Today?, os jogadores Allen Iverson (Filadélfia 76´rs) e Jermaine O´Neal (Indiana Pacers) foram convidados a participar da 7.ª versão do Dream Team (Time dos Sonhos), que jogará o Torneio Pré-olímpico das Américas, em Porto Rico, visando uma das três vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004. O ?USA Today? publicou a informação baseado em consultas aos membros do comitê de seleções da Federação de Basquete dos Estados Unidos. O anúncio oficial dos convitres será feito na proxima semana. A expectativa de fazer parte da nova versão do Dream Team é tanta que até jogadores veteranos, como Karl Mallone, do Utah Jazz (ele fez parte da primeira versão do Dream Team, em Barcelona/92), já manifestaram seu desejo de estar na equipe que jogará em Porto Rico. O técnico Larry Brown não se manifestou sobre o desejo de Mallone.