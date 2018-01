Iverson faz 53 pontos, mas Sixers perdem O esforço solitário de Allen Iverson, autor de 53 pontos, não foi suficiente para evitar a derrota na noite de ontem do Filadélfia Sixers diante do Atlanta Hawks, por 111 a 108. Foi a 10ª vez em sua carreira na NBA que Iverson superou a marca dos 50 ponto numa partida. Já Vince Carter teve melhor sorte e seus 51 pontos levaram o New Jersey Nets à vitória sobre a forte equipe do Miami Heat, por 95 a 88. Com o resultado positivo, os Nets assumiram a liderança da Divisão Atlântico. Outros resultados - Orlando Magic 88 Los Angeles Lakers 104; New York Knicks 98 Utah Jazz 90; Charlotte Bobcats 88 Los Angeles Clippers 97; Cleveland Cavaliers 94 Indiana Pacers 89; Detroit Pistons 97 Golden State Warriors 85; Minnesota Timberwolves 83 Portland Trail Blazers 91; Memphis Grizzlies 95 Chicago Bulls 77; Milwaukee Bucks 101 New Orleans Hornets 94; San Antonio Spurs 95 Toronto Raptors 90; Denver Nuggets 108 Houston Rockets 86; Phoenix Suns 111 Washington Wizards 112; Seattle SuperSonics 98 Dallas Maverikcs 101.