Iverson marca 51 pontos, mas Nuggets perde para Lakers

O ala-armador Allen Iverson anotou 51 pontos, seu número mais alto na temporada, mas o ala-armador Kobe Bryant, mesmo marcando apenas 25, riu melhor, com a vitória do Los Angeles Lakers por 111 a 107 sobre o Denver Nuggets. Iverson ficou a nove pontos do seu recorde pessoal de 60 num só jogo. Ele também pegou dois rebotes e deu oito assistências para o Nuggets. O reserva Vladimir Radmanovic apoiou Bryant, com 21 pontos, e o armador Derek Fisher somou 20 para o Lakers.