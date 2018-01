Iverson marca 60 pontos contra Magic Allen Iverson presenteou os torcedores do Philadelphia 76ers com uma apresentação de gala na noite deste sábado. Ao marcar nada menos do que 60 pontos, um recorde em sua carreira, o ala-armador dos Sixers ajudou sua equipe a vencer o Orlando Magic por 112 a 99. A noite de sábado ainda teve os seguintes jogos: Detroit Pistons 107 x 86 Washington Wizards e Milwaukee Bucks 113 x 83 Atlanta Hawks.