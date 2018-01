Iverson vai ganhar US$ 76 mi em 4 anos Allen Iverson, armador do Philadelphia 76ers, uma das melhores equipes da Conferência Leste da NBA, deve assinar nesta quinta-feira a extensão de seu contrato com a equipe por mais quatro anos. Segundo a imprensa norte-americana, o jogador embolsaria US$ 76,7 milhões e não se tornaria um agente livre na NBA. Iverson, que já foi eleito o melhor atleta da Liga Norte-Americana e integrante do Dream Team, também está no grupo que disputará os Jogos Olímpicos de Atenas/2004.