Já classificado, Brasil volta a jogar hoje A seleção brasileira feminina de basquete volta a jogar nesta quinta-feira, a partir das 23h30 (horário de Brasília), contra o Equador, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Sul-Americano, disputado na cidade equatoriana de Loja. O Brasil já está garantido na final do torneio, depois de ter derrotado a Argentina por 89 a 63, na noite de ontem - o resultado também garantiu a vaga da equipe nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto, e no Pré-Olímpico do México, em setembro. Com quatro vitórias nas quatro partidas que fez, o Brasil lidera a classificação do Sul-Americano. O seu adversário na final sairá do jogo entre Argentina e Chile, que disputam a segunda colocação também nesta quinta-feira. Em outra partida de hoje, Venezuela e Equador apenas cumprem tabela. A decisão do título será na sexta-feira.