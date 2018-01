Jackson brilha na vitória dos Pacers Stephen Jackson, com 30 pontos, e Jermaine O´Neal, com 25, comandaram a vitória, na noite de ontem, do Indiana Pacers sobre o Washington, por 111 a 87. Os Pacers não puderam contar com o ala Ron Artest, líder da NBA em ´roubos´ de bola. Artest se recupera de uma contusão no pulso da mão direita. Na outra partida da noite, o Houston Rockets derrotou o Sacramento Kings por 106 a 95.