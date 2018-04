Jackson e Davis comandam Warriors na vitória sobre o Suns

O ala-armador Stephen Jackson anotou 32 pontos, sua melhor marca da temporada, e o armador Baron Davis marcou 28, com 10 assistências e seis rebotes, levando o Golden State Warriors a vencer por 129 a 114 o Phoenix Suns, que vinha de oito vitórias consecutivas, em duelo válido pela temporada regular da NBA. Veja também: Marbury lidera segunda vitória seguida do Knicks na NBA McGrady brilha em jogo sonolento e lidera vitória do Rockets O Warriors conseguiu a terceira vitória seguida - a segunda dentro de casa. O armador canadense Steve Nash, com 23 pontos e 13 assistências, liderou o ataque do Suns, que pecou por não saber controlar a bola. O ala-armador brasileiro Leandrinho marcou 16 pontos, acertando 6 de 12 arremessos de quadra (2 de 5 de três pontos) e convertendo 2 de 2 lances livres. Ele deu três assistências e perdeu a bola duas vezes. Resultados desta segunda-feira: New York-Knicks 113 x 109 Utah Jazz New Orleans Hornets 94 x 103 Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 98 x 110 Washington Wizards Portland Trail Blazers 74 x 85 Orlando Magic Sacramento Kings 112 x 99 San Antonio Spurs Golden State Warriors 129 x 114 Phoenix Suns Los Angeles Clippers 71 x 88 Houston Rockets