Jacqueline quer ganhar espaço na seleção A experiência acumulada nos Estados Unidos, quando jogou e estudou educação física com ênfase em administração esportiva, durante quatro anos, e na França, fez com que a armadora Jacqueline, de 26 anos, tivesse uma nova motivação para defender a seleção brasileira feminina de basquete. Ela praticamente abdicou de dois campeonatos mundiais nesse período e agora quer conquistar o seu espaço no time dirigido por Antônio Carlos Barbosa. "Acho que não estou no grupo ainda, mas na briga, pelo menos me sinto assim, e isso me motiva", afirma ela. Jacqueline defende, atualmente, o Bourges, da França, ao lado de Kelly, que está resolvendo problemas particulares e integrará o grupo da seleção, que treina no CT do COC, em Ribeirão Preto, a partir de segunda-feira. Ela está gostando do trabalho físico, já que somente sete jogadoras estão à disposição de Barbosa. "Isso me motiva a melhorar o meu condicionamento, pois o campeonato francês terminou há dois meses, e a ganhar confiança e auto-estima", comenta a armadora. "Adoro essa fase." Em 1998, às vésperas do Mundial da Alemanha, Jacqueline deixou a seleção para estudar nos Estados Unidos. "Aquele time tinha Paula, Branca..." Não arrepende-se. Para ela, essa é, na verdade, a sua primeira convocação, embora, no ano passado, tenha treinado no grupo que se prepara para disputar o Mundial na Ásia. "Treinei bem naquela época, fiquei feliz com a minha performance, estava bem, mas não pensei que participaria do Mundial, pois estava voltando ao Brasil", relembra. "Agora estou numa fase crescente." É com essa empolgação que ela espera disputar o Sul-Americano do Equador, no final deste mês.